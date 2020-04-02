İhracatçı demiryolu ve hava kargoya yöneliyor

02 Nisan 2020

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Koronavirüs salgını nedeniyle deniz ve kara yolu ile havayolu sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ihracatçılar alternatif ihracat için Turkısh Cargo ve demiryoluna yöneliyor. Ticaret Bakanlığı Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden TİM’e gönderilen yazıda, koronavirüs salgını sonucu ihracatın sekteye uğramaması amacıyla ihraç ürünlerin taşınmasında alternatif güzergâhların oluşturulması ve özellikle demiryollarının payının artırılmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Yazıda, ihracatçıların bilgilendirilmesi amacıyla TCDD Taşımacılık A.Ş. ve TCDD’nin resmi operatörü olan Pasifik Eurasia firması ile yapılan çalışmalar kapsamında daha sonra sunum yapılacağı belirtildi. Pasifik Eurasia Lojistik şirketi tarafından, Türkiye’nin dış ticaret hacminin artırılmasına yönelik, ucuz, güvenli, süreklilik esaslı bir taşıma modeli olan ve bu güne kadar hak ettiği ilgiyi görmeyen demiryolu taşımacılığı ile Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Çin pazarının ihracatçılara ve ithalatçılara açıldığı ifade edildi. Yazıda, şöyle denildi: “Ülkemiz demiryolu ray genişliği Avrupa standartları ile aynı olup 1435 mm’dir. Ancak eski Sovyetler Birliği ülkeleri ray genişliği 1520 mm’dir. Ray genişliği farklılığından dolayı vagonlar kesintisiz ülkeler arası geçiş yapamıyor. Bu bağlamda ülkemiz tarafından hattın devamlılığı esas alınarak 1435 mm ray genişliği Gürcistan’ın Ahılkelek (Ahalkalaki) istasyonuna kadar inşaat edilmiştir. Canbaz sınır kapısından 30 kilometre Gürcistan topraklarında 1435 mm ray genişliği Ahılkelek istasyonuna kadar gitmektedir."

BAİB üyelerine ayrıcalıklı tarife

Pasifik Eurasia şirketi, Asya ve Avrupa arasındaki transit taşımalar ile uluslararası ticareti zenginleştirmek, lojistik alternatiflerini ve zincirlerini geliştirmek, küçük, orta ve büyük işletmelere lojistik konusunda seçenek sunmak, istihdama ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamak amacıyla TCDD’nin resmi operatörü olarak faaliyet gösteriyor.

Pasifik Eurasia Lojistik şirketi, BTK demiryolu hattında (Gürcistan- Azerbaycan-Kazakistan-Çin), ve Rusya ile imzalanan Kuzey koridoru hattında TCDD’nin tek resmi operatörü olduğunu, Çin’den Avrupa’ya giden ilk ihracat treninin Türkiye parkuru ve Marmara Tüneli geçişinin tüm organizasyonu/operasyonu kendileri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği'nin (BAİB) üyelerine gönderdiği yazıda ise, Turkish Cargo ile daha önce işbirliği yaptıkları anımsatıldı. Bu işbirliği kapsamında Turkish Cargo’nun ihracatçılara, ihraç ettikleri ürün ve tonajla ilgili bilgi edinmek amacıyla anket çalışması yaptığı vurgulandı. BAİB’in yazısında, 'BAİB üyelerine ayrıcalıklı tarife' uygulanacağı söylendi.

Turkish Cargo anket yapıyor

BAİB'in üyelerine gönderdiği yazıda; “COVID-19 virüsünün yayılmasının önlenmesine yönelik ülkelerin aldığı tedbirler kapsamında karayolu ile nakliyede bir takım sorunlar yaşanıyor. Bu itibarla, Turkish Cargo ile birliğimizin daha önce yaptığı işbirliği protokolüne istinaden, karayoluna alternatif yaratmak amacıyla Turkish Cargo tarafından birliğimiz üyelerine yönelik havayolu ile nakliye konusunda ayrıcalıklı tarifeler için bir çalışma yürütülmektedir. Söz konusu çalışmaya temel teşkil etmesi için firmanız tarafından havayolu nakliyesi ile ihracatını gerçekleştirebileceğiniz ürünler ile ilgili anketi yanıtlamanızı rica ederiz” denildi.