İhracatçı dolardan dert yandı: Kur artışlarının başlaması lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in etkisiyle yüksek faiz dönemine giren Türkiye'de bir süredir dolar/TL kuru yatay seyrini sürdürüyor. Yılbaşında 30,5 lira olan dolar, yaklaşık yüzde 10'luk artışla altı ayda 33 liraya çıktı. Bu süreçte TL'deki enflasyon bu oranın iki katından fazla. Haziran ayı enflasyonuyla bu farkın iyice açılması bekleniyor.

CNBC-e'ye konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçıların dolar kurunun mevcut seviyesinden rahatsızlığini dile getirdi.

Gültepe, son 1,5 yılda ihracatta istenen oransal büyümenin sağlanamadığını belirterek "Biz istiyoruz ki bütün sektörler artı yazsın. Maalesef Türkiye rakiplerine göre çok pahalı. Dolar bazında minimum yüzde 40 pahalı" dedi.

"Bu eskiden maksimum yüzde 20'ydi... Avrupa ülkelerinden yüzde 15-20 pahalı. Her gün gittikçe zorlanıyoruz" diyen Gültepe, hem iş almada, hem üretmede hem de satışta zorlandıklarını kaydetti.

'Maliyet yüzde 100, dolar yüzde 25 arttı'

TİM başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon problemi var. Son bir yılda firmalarımız girdi maliyetlerinde yüzde 100'ün üzerinde artış var. Bu artışa karşılık son bir yılda dövizin artışı yüzde 25-26. Sürdürülebilir bir ihracat, üretim kolay yapılma şansı yok. Hepimiz zorluk içerisinde işbirliklerini devam ettirmeye çalışıyoruz.

'Kur artışlarının başlaması lazım'

Kur artışlarının başlaması lazım, aksi takdirde oyundan düşecek çok firma ve sektör olma potansiyeli yüksek. Her gün gittikçe aşağı doğru inen kur sistemiyle üretimin sürdürülebilir olma şansı yok. Enflasyonun tek nedeni kur olma şansı yok. Üretime dayalı politikaların devreye girmesi lazım. Merkez Bankamızın da Hazinemizin de kur politikasını oturtması gerektiğini düşünüyorum. İhracatçı sürekli yüksek kur istiyor diye bir düşünce var. Bizim öyle bir derdimiz yok. Girdi maliyetleri artmıyorsa kur sabit kalsın. Ama karşınızda rakipleriniz çok daha fazla satıyorsa siz satamıyorsanız burada bir sorun var demektir. Kurla beraber enflasyonu düşürmek ihracatçıya zarar veriyor."