İhracatçı için hususi pasaport düzenlemesi: Hak mahrumiyeti 4 yıla düştü

07 Ekim 2020

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ihracatçılara sağlanan hususi pasaportların süresini 2 yıldan 4 yıla çıkaran kanuni düzenleme, bunun uygulama kararına da eklendi.



Kararın en önemli düzenlemesini ise hak mahrumiyeti süresindeki indirim oluşturdu.

Daha önce hususi damgalı ususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine bildirme şartlarına uyulmaması halinde 10 yıllık hak mahrumiyeti uygulanıyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle hak mahrumiyeti süresi 10 yıldan 4 yıla indirildi.



Ayrıca daha önceki kararda Ekonomi Bakanlığına yapılan atıflar, Ticaret Bakanlığı’na yapılırken, hususi damgalı pasaport müracaat sürecine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleme konusunda da bakanlığa yetki verildi.



Daha önce hususi pasaport başvurularında, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler yapabilirken, buradaki ilzam şartı kaldırıldı.

Hukuki sorumluluk ihracatçı birliği başkanından genel sekretere geçti



Kararın ‘sorumluluk’ başlıklı 9’uncu maddesinde yapılan değişiklikle talep formlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde, ihracatçı birliklerinde kimin hukuki sorumlulukta olacağına ilişkin hükümler de değiştirildi. Kararın eski halinde ihracatçı birliği başkanı ve yardımcısının hukuki sorumlu olması hükme bağlanmışken, yeni düzenlemede bu sorumluluğun genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına ait olması kararlaştırıldı.