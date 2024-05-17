İhracatçılar için altın fırsat: Tek tıkla dünya pazarlarını keşfedin!

Yüksek hedeflere odaklanan ihracatçılar, Türkiye’nin önde gelen e-ihracat platformu TurkishExporter ile dünya pazarlarını keşfe çıkıyor. 621 sektöre hizmet sunan bu platform, küresel ihracat fırsatlarını kullanıcıların avuçlarına getiriyor.

Yenilikçi özellikleriyle sınırları aşan TurkishExporter, her zaman daha verimli ve pratik bir ticaret deneyimi sunuyor, bu sayede alanında önde gelen profesyonellerin ve işletmelerin tercihi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki basic hesap kullanıcılarına sunuluyor. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

-Bosna Hersek müşterisi, kadın hazır giyim ithal etmek istiyor.

-Peru müşterisi, otomobil yedek parçaları ithal etmek istiyor.

-Çekya müşterisi, ayakkabı ve hazır giyim ithal etmek istiyor.

-Filipinler müşterisi, makyaj malzemeleri ithal etmek istiyor.

-Etiyopya emlak şirketi, otel vitrifiye malzemeleri satın almak istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.