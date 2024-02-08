İhracatçılara: BAE, Türkiye’den ‘nohut’ satın alacak!

Hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar için çok sayıda ithalat ilanı yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren bir BAE firması, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk gıda üreticilerinden nohut satın alacağını belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hububat ve bakliyat üreticileri için ithalatçı listeleri

Her gün sayısız sektörde sayısız ithalatçının alım fırsatını yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Bu ihracat pazar araştırması veri kaynağı yayınında hububat ve bakliyat tedarikçilerini ayrıca ithalatçı firmaları bulabileceksiniz. Henüz bu platformları, dijital pazarlama kaynağı olarak kullanmayan firmalar şimdi üye olup ücretsiz olarak bu verilere erişebilir veya sadece satın alabilirler.