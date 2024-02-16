İhracatçılara: Şili, Türkiye’den gıda jelatini talep ediyor!

Şili, serbest piyasa ekonomisi modelini benimsemiş, siyasi ve ekonomik istikrara sahip, tüm dünya ülkeleriyle serbest ve rekabete dayalı ticaret anlayışıyla hareket eden bir ülkedir. Bölgede en çok Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) sahiptir. Bugüne kadar AB, MERCOSUR, Çin, Hindistan ve Güney Kore dahil olmak üzere toplam 31 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamıştır.

Bugün ise bölgede en iyi işleyen gümrük rejimine sahip olan Şili’den Türk ihracatçılarına bir fırsat kapısı aralandı. Bu kapsamda lojistik sektöründe faaliyet gösteren Şilili ithalatçı firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den gıda jelatini satın alacağını belirtti.

Şili’de faaliyet gösteren ithalatçının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçının detaylarına ulaşabilirler.