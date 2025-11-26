İhracatçılara tek platformdan 1 milyar dolar
TİM tarafından geliştirilen GREENTİM platformuna, “Yeşil Finansman” başlığıyla yeni bir modül eklendi. Türk Eximbank iş birliği ile GREENTİM’e entegre edilen modül, ihracatçı firmaların sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştıracak. İhracatçılar toplam 1 milyar dolar tutarında krediye ulaşacak.
Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik düzenlemelerine uyum sürecinde ihracatçı firmalara destek sağlamak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından geliştirilen GREENTİM platformuna, “Yeşil Finansman” başlığıyla yeni bir modül eklendi.
Türk Eximbank iş birliği ile GREENTİM’e entegre edilen modül, ihracatçı firmaların sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı ve yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Modül aracılığıyla ihracatçı firmalar, Türk Eximbank’ın sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı kredi programları ve başvuru koşullarına tek ekrandan erişebilecek, GREENTİM hesabı üzerinden doğrudan kredi başvurusu yapabilecek ve “Türk Eximbank’a Yaz” seçeneğiyle kredi süreçleriyle ilgili sorularını direkt olarak bankaya iletebilecek.
İlk aşamada platform üzerinden, Türk Eximbank’ın, “Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) Yeşil İhracat Destek Kredisi” ve “Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yeşil Altyapı Destek Kredisi” programlarına başvuru yapılabilecek. İhracatçılar toplam 1 milyar dolar tutarında krediye ulaşabilecekler. Ayrıca platformda erişime açık kredi programları zaman içinde güncellenerek, yeni sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı finansman programlarıyla zenginleştirilecek.
“İhracatın yeşil dönüşümü hızlanacak”
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum, Türkiye ihracatının geleceği açısından artık stratejik bir zorunluluk. Bu süreçte ihracatçılarımıza dijital araçlarla rehberlik etmek ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak temel önceliğimiz. Geçen yıl ihracatçılarımızın hizmetine sunduğumuz GREENTİM platformu ile yalnızca bir dijital altyapı değil, sürdürülebilirlik dönüşümünün temelini inşa etmeyi hedeflemiştik. Bugün bu yapıya, Türk Eximbank’ın iş birliğinde Yeşil Finansman modülünü ekledik.
Artık ihracatçılarımız karbon ayak izi hesaplamasından yeşil kredi başvurusuna kadar tüm süreci tek platform üzerinden yönetebilecek. Bu adım, ihracatımızın yeşil dönüşüm hızını artırırken Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirecek; ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlemesini sağlayacak. Yeşil dönüşüm sadece bir zorunluluk değil, Türkiye’nin geleceğini yeniden şekillendirecek büyük bir fırsat. TİM olarak bu sürece öncülük etmekten, ihracatçımızın küresel rekabette gücüne güç katmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
“Sadece çevresel sorumluluk değil ekonomik gereklilik”
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile dünya ticaretinde yeni bir dönem başlamış durumda. Artık yalnızca üretim yapmak değil; düşük karbonlu, enerji verimli ve çevresel etkileri minimize edilmiş bir üretim modeli benimsemek uluslararası ticaretin temel şartı hâline geldi. Türkiye olarak bu dönüşüme uyum sağlamak zorunda olduğumuz kadar, süreci rekabet avantajına dönüştürme potansiyeline de sahibiz” dedi.
“Kredi kanalı değil destek mekanizması”
Ali Güney, “TİM ile birlikte GREENTİM platformuna entegre ettiğimiz Yeşil Finansman modülü, yalnızca bir kredi erişim kanalı değil; yeşil dönüşümün her aşamasında ihracatçımızın yanında konumlanan bütüncül bir destek