İhracatçılara tek platformdan 1 milyar dolar

TİM tarafından geliştirilen GREENTİM platformuna, “Yeşil Finansman” başlığıyla yeni bir modül eklendi. Türk Eximbank iş birliği ile GREENTİM’e entegre edilen modül, ihracatçı firmaların sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştıracak. İhracatçılar toplam 1 milyar dolar tutarında krediye ulaşacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası sürdürüle­bilirlik düzenlemelerine uyum sü­recinde ihracatçı firmalara destek sağlamak amacıyla Türkiye İhra­catçılar Meclisi (TİM) tarafından geliştirilen GREENTİM platfor­muna, “Yeşil Finansman” başlı­ğıyla yeni bir modül eklendi.

Türk Eximbank iş birliği ile GREEN­TİM’e entegre edilen modül, ihra­catçı firmaların sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı finansman kaynak­larına erişimini kolaylaştırma­yı ve yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Modül ara­cılığıyla ihracatçı firmalar, Türk Eximbank’ın sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı kredi programları ve başvuru koşullarına tek ekrandan erişebilecek, GREENTİM hesabı üzerinden doğrudan kredi başvu­rusu yapabilecek ve “Türk Exim­bank’a Yaz” seçeneğiyle kredi sü­reçleriyle ilgili sorularını direkt olarak bankaya iletebilecek.

İlk aşamada platform üzerinden, Türk Eximbank’ın, “Uluslara­rası İmar ve Kalkınma Banka­sı (IBRD) Yeşil İhracat Destek Kredisi” ve “Asya Altyapı Ya­tırım Bankası (AIIB) Yeşil Alt­yapı Destek Kre­disi” program­larına başvuru yapılabilecek. İh­racatçılar toplam 1 milyar dolar tutarında krediye ulaşabilecekler. Ayrıca platform­da erişime açık kredi programları zaman içinde güncellenerek, yeni sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı fi­nansman programlarıyla zengin­leştirilecek.

“İhracatın yeşil dönüşümü hızlanacak”

TİM Başkanı Mustafa Gülte­pe, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum, Türkiye ihracatının gele­ceği açısından artık stratejik bir zorunluluk. Bu süreçte ihracat­çılarımıza dijital araçlarla reh­berlik etmek ve finansmana eri­şimlerini kolaylaştırmak temel önceliğimiz. Geçen yıl ihracat­çılarımızın hizmetine sunduğu­muz GREENTİM platformu ile yalnızca bir dijital altyapı değil, sürdürülebilirlik dönüşümünün temelini inşa etmeyi hedeflemiş­tik. Bugün bu yapıya, Türk Exim­bank’ın iş birliğinde Yeşil Finans­man modülünü ekledik.

Artık ih­racatçılarımız karbon ayak izi hesaplamasından yeşil kredi baş­vurusuna kadar tüm süreci tek platform üzerinden yönetebile­cek. Bu adım, ihracatımızın yeşil dönüşüm hızını artırırken Türki­ye’nin küresel tedarik zincirlerin­deki konumunu daha da güçlen­direcek; ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine emin adım­larla ilerlemesini sağlayacak. Ye­şil dönüşüm sadece bir zorunlu­luk değil, Türkiye’nin geleceğini yeniden şekillendirecek büyük bir fırsat. TİM olarak bu sürece öncülük etmekten, ihracatçımı­zın küresel rekabette gücüne güç katmaktan gurur duyuyoruz” ifa­delerini kullandı.

“Sadece çevresel sorumluluk değil ekonomik gereklilik”

Türk Eximbank Genel Müdü­rü Ali Güney, “Avrupa Yeşil Mu­tabakatı ve Sınırda Karbon Dü­zenleme Mekanizması ile dünya ticaretinde yeni bir dönem başla­mış durumda. Artık yalnızca üre­tim yapmak değil; düşük karbon­lu, enerji verimli ve çevresel etki­leri minimize edilmiş bir üretim modeli benimsemek uluslarara­sı ticaretin temel şartı hâline gel­di. Türkiye olarak bu dönüşüme uyum sağlamak zorunda olduğu­muz kadar, süreci rekabet avanta­jına dönüştürme potansiyeline de sahibiz” dedi.

“Kredi kanalı değil destek mekanizması”

Ali Güney, “TİM ile birlikte GREENTİM platformuna entegre ettiğimiz Yeşil Finansman modülü, yalnızca bir kredi erişim kanalı değil; yeşil dönüşümün her aşamasında ihracatçımızın yanında konumlanan bütüncül bir destek

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL