İhracatçılara tek platformdan 1 milyar dolar

Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası sürdürüle­bilirlik düzenlemelerine uyum sü­recinde ihracatçı firmalara destek sağlamak amacıyla Türkiye İhra­catçılar Meclisi (TİM) tarafından geliştirilen GREENTİM platfor­muna, “Yeşil Finansman” başlı­ğıyla yeni bir modül eklendi.

Türk Eximbank iş birliği ile GREEN­TİM’e entegre edilen modül, ihra­catçı firmaların sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı finansman kaynak­larına erişimini kolaylaştırma­yı ve yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Modül ara­cılığıyla ihracatçı firmalar, Türk Eximbank’ın sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı kredi programları ve başvuru koşullarına tek ekrandan erişebilecek, GREENTİM hesabı üzerinden doğrudan kredi başvu­rusu yapabilecek ve “Türk Exim­bank’a Yaz” seçeneğiyle kredi sü­reçleriyle ilgili sorularını direkt olarak bankaya iletebilecek.

İlk aşamada platform üzerinden, Türk Eximbank’ın, “Uluslara­rası İmar ve Kalkınma Banka­sı (IBRD) Yeşil İhracat Destek Kredisi” ve “Asya Altyapı Ya­tırım Bankası (AIIB) Yeşil Alt­yapı Destek Kre­disi” program­larına başvuru yapılabilecek. İh­racatçılar toplam 1 milyar dolar tutarında krediye ulaşabilecekler. Ayrıca platform­da erişime açık kredi programları zaman içinde güncellenerek, yeni sürdürülebilirlik ve yeşil odaklı fi­nansman programlarıyla zengin­leştirilecek.

“İhracatın yeşil dönüşümü hızlanacak”

TİM Başkanı Mustafa Gülte­pe, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum, Türkiye ihracatının gele­ceği açısından artık stratejik bir zorunluluk. Bu süreçte ihracat­çılarımıza dijital araçlarla reh­berlik etmek ve finansmana eri­şimlerini kolaylaştırmak temel önceliğimiz. Geçen yıl ihracat­çılarımızın hizmetine sunduğu­muz GREENTİM platformu ile yalnızca bir dijital altyapı değil, sürdürülebilirlik dönüşümünün temelini inşa etmeyi hedeflemiş­tik. Bugün bu yapıya, Türk Exim­bank’ın iş birliğinde Yeşil Finans­man modülünü ekledik.

Artık ih­racatçılarımız karbon ayak izi hesaplamasından yeşil kredi baş­vurusuna kadar tüm süreci tek platform üzerinden yönetebile­cek. Bu adım, ihracatımızın yeşil dönüşüm hızını artırırken Türki­ye’nin küresel tedarik zincirlerin­deki konumunu daha da güçlen­direcek; ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine emin adım­larla ilerlemesini sağlayacak. Ye­şil dönüşüm sadece bir zorunlu­luk değil, Türkiye’nin geleceğini yeniden şekillendirecek büyük bir fırsat. TİM olarak bu sürece öncülük etmekten, ihracatçımı­zın küresel rekabette gücüne güç katmaktan gurur duyuyoruz” ifa­delerini kullandı.

“Sadece çevresel sorumluluk değil ekonomik gereklilik”

Türk Eximbank Genel Müdü­rü Ali Güney, “Avrupa Yeşil Mu­tabakatı ve Sınırda Karbon Dü­zenleme Mekanizması ile dünya ticaretinde yeni bir dönem başla­mış durumda. Artık yalnızca üre­tim yapmak değil; düşük karbon­lu, enerji verimli ve çevresel etki­leri minimize edilmiş bir üretim modeli benimsemek uluslarara­sı ticaretin temel şartı hâline gel­di. Türkiye olarak bu dönüşüme uyum sağlamak zorunda olduğu­muz kadar, süreci rekabet avanta­jına dönüştürme potansiyeline de sahibiz” dedi.

“Kredi kanalı değil destek mekanizması”

Ali Güney, “TİM ile birlikte GREENTİM platformuna entegre ettiğimiz Yeşil Finansman modülü, yalnızca bir kredi erişim kanalı değil; yeşil dönüşümün her aşamasında ihracatçımızın yanında konumlanan bütüncül bir destek