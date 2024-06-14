İhracatçının kargosu yüzde 30 indirimli gidecek

Türk Hava Yollarının (THY) hava kargo markası Turkish Car­go, Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) ile daha önce yaptı­ğı indirimli kargo taşımacılığı anlaşmasını yeniledi.

Anlaşma kapsamında Tur­kish Cargo, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ürünleri, 30 ülkedeki 40 destinasyona yüzde 30’a varan muhtelif in­dirim oranlarıyla taşıyacak.

Genel kargo, bozulabilir kar­go, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gönderilerini kapsayan kampanya, yarın başlayıp 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak.

“Dış ticarete önemli bir katkı sağladık”

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ah­met Bolat, Türkiye’nin ihracat seferberliğine destek olmayı birincil görevleri kabul ettikle­rini belirtti.

Kurdukları hava kargo köp­rüleri ve sundukları fırsatlar sayesinde Türk ihracatçıları­nın, stratejik pazarlara avan­tajlı maliyetlerle ulaşıp, kü­resel rekabette güçlerine güç kattıklarını kaydeden Bolat, “Bu doğrultuda TİM’le imzala­dığımız son kampanya kapsa­mında, seçili destinasyonlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla artış elde ederek, dış ticarete önem­li bir katkı sağladık. Yeni kam­panyamızda ise titizlikle seçil­miş 40 destinasyonda kullanıl­mak üzere ciddi bir kapasiteyi ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz. Gelenek haline ge­len bu işbirliğimizin, ülkemi­zin ihracat hedeflerine büyük katkı sağlamasını temenni edi­yoruz.” ifadelerini kullandı.

“THY ile 5'inci kez imzaladık"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhuriyet’in ikinci 100 yılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle başladıklarını kaydetti. Bu yıl 267 milyar dolarlık mal ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflediklerini dikkati çeken Gültepe, “Bu hedeflerimize ulaşmak için lojistik kasımızı güçlendirmek zorundayız. Hız ve maliyet parametreleri burada son derece önemli. Bu noktada en önemli destekçimiz olan ülkemizin gurur kaynağı THY ile 5. kez bu protokolü imzalıyoruz” dedi.