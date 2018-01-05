İhracatın Kapıları TurkishExporter ile Açılıyor!

05 Ocak 2018

Sevgili TurkishExporter.NET ailesi,

Öncelikle Türk firmalarına ihracat kapılarını açma konusunda yardımcı olan hizmetiniz için teşekkür ederiz. İhracat portalinize 05.12.2017 tarihinde üyeliğimizi gerçekleştirdikten sonra 24 gün gibi kısa bir süre içerisinde sunmuş olduğunuz hizmet sayesinde Balkanlar ülkesine (firma olarak ihracatını hiç yapmadığımız ülkeye) tır bazında ihracat gerçekleştirdiğimiz için firma olarak sizlere teşekkür ederiz.

İlk kurulduğu yıllarda sadece iç piyasa için, "Simtaş" markası ile alttan havalı kovalı kömür sobası üreten ICF'nin bugün ürün yelpazesinde, yine Simtaş markası ile katı yakıtlı, döküm ve tuğlalı soba ve kuzine çeşitlerinin yanı sıra elektrikli, doğalgazlı ve LPG ısıtıcılar, oluşan dış ticaret potansiyeli sonucunda özellikle katalitik ve radyan ısıtıcılar için farklı markalar ve beyaz eşyada ICF markası ile setüstü ve ankastre ocaklar, mutfak aspiratörleri, davlumbazlar, midi fırın ve ankastre fırın modelleri bulunmaktadır.



Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından takip eden, kurumsallaşmanın ve ihracatın gerekliliğine ve önemine inanan, profesyonel yönetici kadrosu ile deneyimli teknik personele sahip; Avrupa CE belgeli, TSE kalitesine uygun, çevre dostu, bölgesel farklılıklara ve gereksinimlere yanıt verebilen ürünleriyle ICF A.Ş.'nin öncelikli hedefi gerçek müşteri memnuniyetidir. Bu paralelde üretime ve AR-GE'ye yapılan teknolojik ve insan kaynağı yatırımları günümüzdeki rekabet ortamında ICF'nin kalitesinden ödün vermeden uygun fiyatlı ve tercih edilen ürünler üretmesini sağlamaktadır. ICF A.Ş. bünyesinde üretilen ürünlerin satış ve pazarlaması ICF Isı Cihazları Pazarlama A.Ş. tarafından yürütülmekte, Türkiye genelinde oluşturulan "ICF / Simtaş Yetkili Satıcı" ağı ve "ICF / Simtaş Yetkili Servisleri" ile tüketicilere yaygın ve kapsamlı hizmet sunulmaktadır.

ICF, Eskişehir’de bulunan 60.000 m2 açık alana ve 30.000 m2 kapalı alana sahip entegre üretim tesislerinde, çalışanlarıyla tüketiciye daha keyifli, güvenli ve ergonomik mutfak hayatı sunmak için mutfak cihazları grubunu üretmektedir.

Her geçen gün yatırımlarına hız vererek büyüyen ICF, ulusal ve bölgesel yatırım gücüyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlarken, sanayi üretiminde de çok önemli bir rol oynamaktadır.

ICF, sac dilme ve boy kesme, preshane, toz boya, emaye, puntolama, büküm ile işleyen tezgahları ve montaj hatlarından oluşan entegre bir tesise sahip olup, ihtiyaç duyduğu her türlü kesme ve kalıp ile ilgili revizyon çalışmalarını kendi bünyesinde yapabilmektedir.

Teknolojiyi yakından takip eden ve makine parkını bu paralelde geliştiren ICF, sahip olduğu iş gücü, bilgi ve deneyim desteği ile günde 2.600 adet ürün üretim kapasitesine sahiptir.

ICF çağın gereksinimlerine uygun olarak, üretiminin her aşamasını özel sistemler sayesinde izlemekte ve kontrol altında tutmakta, yalın üretim felsefesinin ışığı altında birçok sistemi kendine özgü uyarlayarak uygulamaktadır. Bu amaçla kurduğu “ICF Üretim Sistemi”nin başarısını, inovasyonlarına ve yetenekli, gelişime açık, genç mühendis potansiyeline dayandırmaktadır.

ICF, AR-GE faaliyetleri ve teknolojik yatırımları ile kendini sürekli yenilemektedir. Tüketicinin kendini mutlu hissedip keyif alması, ICF'nin başlıca amaçları arasında bulunmaktadır. Hammadde ve yardımcı malzemelerde ise kalite düzeyini yeni gelişimleri takip ederek artırırken, her zaman müşteriye en kaliteli ürünün ulaştırılması adına malzeme ve tedarik zinciri yönetimini de geliştirmektedir.

ICF ISI CİHAZLARI A.Ş.

Fatih HATİP – Foreign Trade Manager