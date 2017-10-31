İhracatta hedef 40 yeni pazar...

31 Ekim 2017

2016 yılında kurulmuş olan şirketimiz genel dış ticaret yapmaktadır. Tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve partnerlerimizin hakkının kendi hakkımızdan daha çok korunmasının işin bereketini ve sürekliliğini artıracağı inancını prensip edinerek ticaret kurallarımızı bu yapı üzerine inşa ettik.

24 ülkede 30'dan fazla bayimiz bulunmakta olup 2018 yılı sonuna kadar toplam 40 ülkeye ihracat hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Ana kalemler olarak; savunma, gıda, temizlik, bebek bezi, ev tekstili ve ziraat aletleri gruplarında ihracatlarımız devam etmektedir. Şirketimiz fason üretim yaptırmakta olup kendi markamızı ihraç etmekte ve markamıza yatırım yapmaya devam etmekteyiz.

İspanyolca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça ve Portekizce konuşabilen uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

İhracata ilk başladığımız dönemlerde TurkishExporter sistemine üyelik yaparak e-ticaret yoluyla dünya pazarına açıldık. Son 3 yıldır TurkishExporter üzerinden gelen ticari fırsatlar ve referanslarımızla 24 ülkeye ihracatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Firmamızın gelişmesinde TurkishExporter üzerinden gelen canlı taleplerin çok büyük faydasını gördük ve bu fırsatı iyi değerlendirip ihtiyaçları iyi analiz ederek satış ile sonlandırdık.

Savunma sanayisindeki tedarik açığını görmemiz, bu sektöre dahil olarak çalışmalarımıza yön vermemizi sağladı. Şu anda Thailand ordusunun resmi tedarikçisi konumundaki bir firma ile Türkiye'de imal edilen çeşitli askeri ürünler üzerinde anlaşmalar yaptık. Buna ilave olarak Kolombiya ordusu, Şili, Peru, Guetamala, Rusya, Gürcistan, Senegal, Güney Afrika, Sudan, Slovakya, Sri Lanka, Kamerun ve Kazakistan'a ihracatlarımızı gerçekleştirdik. Bununla birlikte ihracat gerçekleştirdiğimiz diğer sektörler;

Gıda Sanayii: Ürdün, Yemen, Fildişi

Temizlik ve Bebek Bezi Sanayii: Suudi Arabistan, Filistin, Gine, Ürdün, Yemen, İsrail

Tarım Sanayii: Tacikistan

Sizlerle çalışmış olmaktan dolayı büyük bir keyif duyduğumuzu Konatlas ailesi olarak tüm samimiyetimizle belirtmek isteriz.

KONATLAS INTERNATIONAL

İsmail HASIRLI - General Manager