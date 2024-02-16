İhracatta kapılar bugün Rusya’ya açılıyor: İplik üreticilerinin yüzü gülecek!

Türk tekstil sektörü 2023 yılında en fazla ihracatı Avrupa’ya yaparak, 2 milyon 329 bin 985 ton ürün karşılığında 9 milyar 558 milyon 447 bin dolar gelir sağladı. En çok geliri ise 5 milyar 947 milyon 998 bin dolarla kumaştan kazandı. Kumaşı 1 milyar 494 milyon 374 bin dolarla iplik ve 1 milyar 236 milyon 184 bin dolarla elyaf izledi.

Bugün ise Türk iplik üreticilerine Rusya’dan bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda Rusya’da oto paspaslarının dikilmesine yönelik ürünlerin toptancılığını yapan firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden iplik satın alacağını belirtti.

Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla tekstil ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin tekstil ihracatı 10 milyar dolara yaklaşırken Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki iplik ithalatçılarını üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.