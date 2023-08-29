İhracatta neden istenilen seviyede değiliz? Türk ihracatındaki durgunluk nasıl geçer?

"İhracatta Neden İstenilen Seviyede Değiliz? | Türk İhracatındaki Durgunluk Nasıl Geçer?" başlıklı söyleşide, ihracatta yaşanan durgunluğu ve markalı ihracatın Türkiye açısından taşıdığı önemden bahseden Zandar programda Dünya Gazetesi Tv'ye önemli açıklamalarda bulundu.

"Bir ülkedeki ihracatı arttırmak için bunu üç şekilde yapabilirsiniz, ya firma sayısını öncelikle arttıracaksınız veya yatırım ve kapasite arttırımına gidip firmaların üretim hacimlerini arttıracaksınız veyahut ürünün değerini arttıracaksınız."

Ayrıca ihracat yapmanın ürünü bir yabancı ülkeye satmak olmadığını dile getiren Zandar; ihracat yapacak firmanın, ürünün bu ticarete hazır mı? önce ona bakılması gerektiğini vurguladı.

Programda ayrıca, Türkiye'nin markalaşma konusunda tembelleştirildiğini dile getiren Dr. Hakan Çınar, özellikle batı ülkeleri tarafından Türkiye'nin fason üretici rolüne büründürülğünü ve markalaşma konusunda bir tembelleştirilme yaşandığını dile getirdi.