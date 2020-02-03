İhracatta ocak rekorunun şifreleri

03 Şubat 2020

Şebnem TURHAN

Ocak 2020’de 14.8 milyar dolarlık ihracatı bu performansa hangi ülkeler ve mal grupları taşıdı? İşte Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileriyle rekora götüren ayrıntılar...



Çelik ve ABD



Çelik sektörü 1.1 milyar dolarlık ihracatı ve geçen yıl ocak ayına göre yüzde 3.97 düşen performansına rağmen ABD’ye yaptığı ihracatın artışıyla dikkat çekti. ABD’ye ocakta çelik ihracatı tam yüdze 202.6 arttı ve 43.3 milyon dolar oldu. Geçen yıla göre bu üç katına varan artışta önemli nokta ilave gümrük vergisinin indirilmiş olması. Geçen yıl ocakta ABD’ye ihracatta ilave gümrük vergisi yüzde 50 idi bu yıl yüzde 25. Mayıs ayına kadar ABD’ye ihracatta bu tarz yüksek artışları görmemiz mümkün.



Elektrik Elektronik ve Irak



Elektrik-elektronik sektöründe toplam ihracat yüzde 3.48 arttı ve 824.7 milyon dolar oldu. Bu sektörde olumlu olduğu kadar olumsuz haberler de var. Önce olumlu ile başlayalım. Ocakta Irak’a ihracat yüzde 106.2 arttı ve 50 milyon dolara çıktı. ABD’ye ihracatta da yüzde 46.1 artış var. Kötü haber ise Almanya ve İngiltere’den geldi. Almanya’ya yüzde 3.4, İngiltere’ye yüzde 23.6 ihracat kaybı yaşandı.



Hazırgiyim – konfeksiyon ve Hollanda



Hazırgiyim-koleksiyonda aylık artış yüzde 5.76 ve 1.5 milyar dolarlık ihracat var. Dikkat çeken ülke yabancı değil. Zaten ihracat pazarları arasında ama ocaktaki yüzde 29.6 ihracat artışı fark yaratmaya yetti. Hollanda’ya ihracat 123 milyon 273 bin dolara yükseldi.



Kimya ve Hollanda



Kimya sektörü ihracatını en çok artıran sektörlerden. Yüzde 10.65 arttı ve 1.7 milyar dolara yükseldi. Bir çok ülke dikkat çekiyor. Ama en öne çıkan Hollanda. Hollanda’ya kimya ihracatı yüzde 226.3 arttı ve 111 milyon 428 bin dolara yükseldi. Belçika’ya yüzde 343.6 artış ile 71 milyon 77 bin dolarlık ihracat, Güney Afrika’ya yüzde 327 artışla 29 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İtalya’ya yüzde 43.5’lik artışla 136 milyon dolarlık ihracat da önemli.



Makine ve İran



Makine sektöründe ihracat yüzde 6.86 artışla 625.7 milyon dolara yükseldi. Bu grupta en dikkat çekici ülke İran. İran’a ihracat ocakta yüzde 197.3 arttı ve 31 milyon 798 bin dolara yükseldi. Rusya’ya ihracat ise yüzde 46.6 artışla 24 milyon 863 bin dolar.



Mücevher ve BAE



Mücevher ihracatında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) her zaman takip edilir. Ocakta yüzde 366.9 artış var ve 59 milyon 952 bin dolar ihracat yapıldı. İtalya diğer bir ülke, yüzde 1366.5 artış var 18 milyon 473 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.



Otomotiv ve Mısır



Otomotiv sektörü Avrupa ve ABD’de kan kaybederken yardıma Afrika koştu. Mısır’a ihracat yüzde 114.9 arttı ve 48 milyon 70 bin dolara çıktı. ABD’ye ihracat yüzde 19.3 azaldı 62 milyon 695 bine indi. İngiltere’den de kötü haber var ihracat yüzde 5.23 düştü.

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