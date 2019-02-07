İhracatta rekor getirecek 7 öneri

07 Şubat 2019

HANDAN SEMA CEYLAN

Türkiye’nin 83 bin ihracatçısını temsil eden 450 delege İstanbul’da bir araya geldi. TİM Başkanı İsmail Gülle başkanlığındaki 2. Delegeler Çalıştayı’na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Ruhsar Pekcan katıldı. Ocak ayına rekor ihracatla başlayan iş dünyası 2019 hedefi 182 milyar doları yakalamak ve aşmak için 7 öneri getirdi.

Başkan Gülle tarafından açıklanan öneriler şunlar; Finansman sorunu çözülsün, maliyet enflasyonuna çözüm üretilsin, karlılık korunsun, küresel marka satınalma teşviki verilsin, KDV alacakları ile finansman sorunu çözülsün, yeşil pasaportta süre 2 yıldan 3 yıla uzatılsın, İş Mahkemeleri işvereni de dinlesin, Türkiye lojistik ve ticaret merkezi haline getirilsin.

Toplantıda ayrıca ihracatçının şu anda gündeminde neler olduğu da paylaşıldı. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı bölümde 27 ihracatçı sektör başkanı sektörleri ile ilgili talepleri, çözüm önerilerini ve beklentilerini 4’er dakikalık konuşmalarla Bakan Albayrak ve Bakan Pekcan’a iletti.

Çalıştayda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracatçılar olarak bizler, cephenin en önündeki savaşçılarız” diyerek, şunları dile getirdi: “İhracatımızın kırdığı rekorlar, doğal olarak beraberinde yeni ihtiyaçlar da doğurmaktadır. İhracat yaşayan bir organizmadır, büyüdükçe, yükseldikçe, karşısına her gün çözülmesi gereken yeni sorunlar çıkmaktadır.”

Finansman konusunda özellikle Eximbank sayesinde çok önemli bir mesafe kat edildiğini söyleyen Gülle, “Ancak, bu durumu ticari bankalarda maalesef göremiyoruz. Aksine diğer bankalarda, kredi faizlerinde artış, teminat küçültmesi gibi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bugün devletler bile önemli projelerin finansmanında özkaynaklara ilaveten finansman kullanıyorken ihracat yapabilmek için çırpınan ihracatçımızın finansmana erişim ihtiyacı ortada demektir. İhracata verdiğiniz desteklerin Eximbank ve kamu bankaları kanalıyla artırılması, bankacılığın tamamına cesaret verecektir” şeklinde konuştu.

İhracatçıların kısa yoldan zengin olma hayali yok

İhracata aktarılan her kaynağın, istihdam, verimlilik, katma değer ve en önemlisi kar yarattığına dikkat çeken Gülle, “İhracatçılar olarak hiçbirimizin kısa yoldan zengin olma hayali yok. Aksine, daha çok çalışma, alın terimizi kazanca dönüştürme çabasındayız. Buna karşı önümüzdeki en büyük engel, maliyet enflasyonu. Buna yenilmememiz için maliyet enflasyonu ile karlılık arasındaki ilişki iyi dengelenmeli. Kar korunmalı ki, bu karlılık üretimi, istihdamı ve ihracatı sürdürülebilir kılsın” diye konuştu.

Gülle, ayrıca teşvik sisteminin küresel markaları daha kolaylıkla satın alabilecek şekilde ihracatçıları desteklemesi, firmaların KDV imkanına kavuşması, yeşil pasaport hakkının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması, Türkiye’nin lojistik ve ticaret üssü olması için gerekli adımların atılması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmalarına tekrar hız verilmesinin beklentileri arasında bulunduğunu söyledi.

Pekcan: 150 talebin 140’ına cevap verdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da toplantıda yaptığı konuşmada genel ticaret sistemine göre ihracat rakamlarını açıklamaya başladıklarını ve ocak ayında ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Pekcan, “TİM’den bakanlığımıza 150 talep gelmiş. 10 tanesi de bugün gelmiş. Biz 140’ına cevap vermişiz. 2019 ihracat için çok önemli bir yıl olacak” diye konuştu.

Albayrak: Ziraat Bankası, bugün Antalya’da sera teşvikini açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıda konuşma yaparak, “Ziraat Bankası seracılıkta yüksek kapasite verim sağlayacak bir programı (yarın) Antalya’da yapılacak bir toplantısında açıklayacak” dedi. Yaptıkları araştırmalara göre fırsatçıların seçim gündemini de fırsata çevirmek için çalıştığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti: “Sivri biber, domates, patlıcan... Bu ay sivri biber ne oldu? İhracatçımız, Türkiye bunu mu konuşacak? Biri oradan stokluyor, biri bilmem ne yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Bu fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir bir şey değil. Bununla ilgili en ağır adımlar atılacak.” Albayrak, “Ziraat Bankası tarafından düşük faizli, Hazine tarafından da sübvanse edilen kredilerle bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde ortaya koyacağız. Yarın Hüseyin Bey (Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın) açıklayacak. Seralarla ilgili yaşanan ruhsat sorununu da hallettik” şeklinde konuştu. Bakan Albayrak, özellikle jeotermal su kaynaklarının bulunduğu yerlerde organize bölgeler oluşturulacağının da altını çizdi.

TOBB ve TBB Antalya'da iş dünyasını dinleyecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bir süredir Türkiye Bankalar Birliği (TBB) önderliğinde iş dünyasının finansmana erişim sorunlarını bölge toplantıları ile masaya yatırıyor. Yarın da TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bankacılar, Antalya’da olacak. Toplantı çerçevesinde sera teşvikleri de TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından açıklanacak.

İhracatçının gündeminde neler var?



✔ İhracat duyarlılığın artması



✔ İhracatın tanımı ve kapsamı



✔ ABD-Çin ticaret savaşı



✔ Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi



✔ Brexjt



✔ AB ülkelerindeki sıkıntılar



✔ Gümrük Birliği’nin güncellenmesi