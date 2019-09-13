İhracatta yeni hedef Latin Amerika

13 Eylül 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA muhabirine, Latin Amerika'da yeni ihracat destinasyonları oluşturarak, ihracatçıların pazar penetrasyonu, pazarda tutunma faaliyetleri, Türk ürünlerinin ve kültürünün tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Latin Amerika'nın İhracat Ana Planı çerçevesinde belirlenen yeni hedef pazarlarda öne çıkan bölgelerin başında geldiğine dikkati çeken Gülle, ihracatta yüksek teknoloji yoğunluğunun artırılması kapsamında özellikle savunma ve havacılık, makine, otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerinde hedef ülke çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

"Şili'ye heyet planımız var"

Gülle, 2018 ve 2019 yıllarında Brezilya, Şili, Meksika ve Peru gibi bölgenin kilit pazarlarına yönelik heyet çalışmaları gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde Şili'ye yönelik bir heyet planımız var. Yaptığımız araştırmalar neticesinde, Türkiye olarak avantajlı olduğumuz 'elektrikli küçük ev aletleri', 'ev tekstili', 'plastikten mutfak eşyaları' ve 'porselen ürünleri' gibi sektörlerin Şili başta olmak üzere tüm Latin Amerika pazarında ciddi bir potansiyel taşıdığını gördük. Bu heyette firmalarımız sadece Şilili firmalarla değil, aynı zamanda Brezilya, Arjantin, Uruguay, Ekvador, Bolivya, Kolombiya, Panama ve Meksikalı alıcılarla da temasa geçebilecek. Bu açıdan çok uluslu bir organizasyonla firmalara tüm bölgeye giriş imkanı sağlanacak."

Şili ile 2010 yılından beri yürürlükte olan bir serbest ticaret anlaşması bulunduğunu anımsatan Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'da gerçekleştirdiği üst düzey ziyaret sonrasında iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerin yeni bir boyut kazandığını dile getirdi.

Gülle, Latin Amerika pazarında istenilen paya ulaşılamadığına işaret ederek, "Şili'nin 2018'de toplam ithalatı 74 milyar dolar iken bizim buraya ihracatımız yaklaşık 400 milyon dolar seviyelerinde ve özellikle demir-çelik sektöründe yoğunlaşmış durumda. TİM ve birliklerimiz nezdinde gerçekleştirilen heyetlerle firmalarımızın bu geleneksel bakış açısını da kırmayı, demir-çelik sektörü dışında güçlü olduğumuz diğer sektörlerin de Latin Amerika pazarında potansiyellerini artırmalarını amaçlıyoruz." dedi.

THY'nin yeni tarifeleri ihracatçıya yarıyor

Lojistik anlamda uçuş sürelerinin söz konusu pazarlara girişte önemli olduğuna dikkati çeken Gülle, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yollarının direk uçuşlarına Meksika'yı eklemesi ihracatçılar nezdinde de olumlu karşılandı. Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Panama'dan sonra Meksika'ya da direk uçuş olması, ihracatçılarımızın bu bölgede faaliyetlerini hızlandırarak, en önemli konu olan ikili ilişkilerinde daha hızlı netice almasını sağlıyor."

Brezilya ile ticaret hacmi 3,7 milyar dolar

Öte yandan, Latin Amerika ülkelerinden Şili, Meksika ve Brezilya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı "İhracat Ana Planı" kapsamında belirlenen 17 hedef ülke arasında yer alıyor.

Bugüne kadar çok düşük seviyelerde seyreden Türkiye-Brezilya ekonomik ilişkileri, özellikle aynı alanlarda iş yapan firmaların ve kurumların iş birliğine gitmeleri, ortak üretim ve pazarlama yapmaları halinde büyük potansiyel taşıyor. Dış ticaret açığının büyük oranda Türkiye aleyhine oluşu nedeniyle karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önem arz ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Brezilya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sadece 489 milyon dolarlık kısmı ihracattan oluşuyor.

Türkiye'nin Brezilya'ya ihracatında, karbonatlar, otomotiv yedek parça, demir-çelik ürünleri, fındık, iplik, kuru kayısı, çimento, tütün başı çekerken, ithalatta canlı hayvan, soya fasulyesi, demir-çelikten yarı mamuller, pamuk ve kahve ön sıralarda yer alıyor.

Şili'ye ihracatta inşaat demiri ilk sırada

Türkiye ile Şili arasındaki ticaret hacmi geçen yıl itibarıyla 386,3 milyon doları ihracat, 370,6 milyon doları ithalat olmak üzere yaklaşık 757 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şili'ye geçen yıl yapılan ihracatta 64 milyon dolarla ilk sırada inşaat demiri yer aldı. Bunu 28 milyon dolarla otomobil, 27 milyon dolarla otobüs-minibüsler, 26 milyon dolarla kamyon-kamyonet ihracatı takip etti.

Bu dönemde Türkiye'nin Şili'den ithalatının yüzde 50'sini rafine bakır ve bakır alaşımları oluşturdu.

Türkiye-Meksika ekonomik ilişkileri

Türkiye ile Meksika arasındaki ticaret, uzaklık, nakliye masraflarının yüksekliği, iki ülkenin de benzer üretim ve ihracat portföyüne sahip olması ve Türkiye'nin AB pazarına, Meksika'nın ABD pazarına odaklanması nedeniyle düşük hacimde seyrediyor.

Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı geçen yıl itibarıyla 600,4 milyon dolar, ithalatı ise 634,2 milyon dolar oldu. İki ülkenin ticaret hacmi yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Meksika'ya yapılan ihracatta önem arz eden ürünlerin başında otomobiller, mücevherat, otomotiv yedek parçaları, fındık, kamyon-kamyonet, demir-çelik profiller gelirken Türkiye'nin Meksika'dan ithal ettiği ürünler ise otomobiller, telefon cihazları, medikal cihazlar, inorganik boyalar, kuru baklagiller olarak sıralandı.