"İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payı artırılmalı"

17 Eylül 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Türkiye’nin milli teknoloji hamlelerinde, en büyük avantajının genç nüfus olduğuna dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Bütün dünyada değişimi, gelişimi ve teknolojik kırılmaları yönlendiren gençlerdir. Dolayısıyla genç nüfusumuza sahip çıkarak, onların önünü açmalı ve niteliklerini yükseltmeliyiz. Bu sayede önümüzdeki dönemde teknoloji ve dijital dönüşüm rekabetinde en önemli avantajımız genç ve dinamik nüfusumuz olacak” diye konuştu.

Türkiye’de sanayi ve teknoloji odaklı çalışmaları Milli Teknoloji Hamlesi başlığıyla yapılandırdıklarını belirten Kacır şunları söyledi: “Bu hamle, temelde iki ana hedefi olan bir stratejidir. Bunlardan birincisi, Türkiye’nin katma değerli ürünleri yerli ve milli olarak üretmesi, geliştirmesi ve ihracatta yüksek teknolojili ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması. Bir diğer hedefi ise tam bağımsızlığımız için yerli ve milli olarak üretmemiz gereken ürünlerin Türkiye’de geliştirebilme ve üretebilme kapasitesinin oluşturulmasıdır.”

2023’te milli gelir içerisindeki imalat sanayinin payını yüzde 21’e çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Kacır, “İhracat düzeyini ise 160 milyar dolardan, 210 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu iki ana hedefe ulaşmanın yolu sanayide yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmaktır. Bu pay 2019’da yüzde 40 düzeyindeydi. 2023’e geldiğimizde bu payın yüzde 50’ye çıkmasını istiyoruz. Ar-Ge’ye yaptığımız harcamaları artırmayı sürdürecek, milli gelirimiz içerisinde Ar-Ge’ye ayırdığımız payı yüzde 1,8 seviyesine çıkaracağız. Ar-Ge insan kaynağımızı güçlendirmeyi sürdürerek, 2023’te Ar-Ge personeli sayımızda 300 bine ulaşacağız” değerlendirmesini yaptı.

Ağustosta düşen ihracatın eylülde artacağını söyleyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ağustosta 12,5 milyar dolar (-yüzde 5,7) ihracat gerçekleşti. Ağustos’ta biraz hız kesen ihracatta otomotiv sektöründeki duruşların kalkmasıyla, Eylül ayında tekrar yükseliş bekliyoruz” dedi.