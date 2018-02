İlaç endüstrisi için su saflaştırma sistemi talep ediliyor

12 Şubat 2018

Tunus’ta mukim olup medikal cihazlar konusunda faaliyetleri bulunan bir firma, ilaç endüstrisinde kullanılan su saflaştırma sistemleri için katalog ve fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Water purification systems required in Tunisia

Bonjour;

merci de m'envoyer votre catalogue concernant les différents systémes de purification d'eau pour usage dans l'industrie pharmaceutiques et suivants les exigences des monographies PhE et USP.

salutations

Hello;

thank you for sending me your catalog concerning the different systems of purification of water for use in the pharmaceutical industry and following the requirements of the PhE and USP monographs.

greetings

