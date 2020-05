İlk dijital fuar İzmir’den

04 Mayıs 2020

Ahmet USMAN

İZMİR - Koronavirüs nedeniyle geleneksel fuarların iptal edilmesi, her alanda olduğu gibi fuarcılıkta da dijitalleşme çalışmalarının hızlanmasına neden oldu. Başta İzmir Enternasyonal Fuarı olmak üzere gerçekleştirdiği uluslararası fuarlarla Türkiye’de fuarcılığın gelişmesine büyük katkı sunan İzmir, dijital fuarcılık konusunda da öncü olacak. İzmir’de ilk dijital fuar Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından, İZFAŞ’ın desteği ile 1-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birlik üyesi 30 firma, sanal ortamda 100-150 uluslararası alıcı ile bir araya getirilecek. Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi olan İZFAŞ düzenlediği bazı fuarları dijital ortama taşıyacak.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen online basın toplantısında sektörün 2020’ye çok iyi bir başlangıç yaptığını ve yıl başında yüzde 30 ihracat artışı yakaladıklarını söyleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, “Fakat sonra işler tersine döndü. Mart ayını az bir kayıpla kapattık. Nisan’da ise neredeyse hiç çalışma yapmadık. Mayıs’ta tekrar geri dönmeyi bekliyoruz” dedi.

İki ay önce dünyadaki fuarcılık ve ticaret sisteminin dijitalleşmeye olan ilgisini incelemeye başladıklarını kaydeden Zandar, pek çok yazılım firmasıyla çalışma yaptıklarını, ayakkabı ve saraciye sektörlerinin dünyadaki ilk dijital ticaret platformunu 1-3 Haziran’da yapmaya karar verdiklerini belirtti. Yazılım şirketleriyle görüşüp teklif almaya başladıklarını dile getiren Zandar, “İlk olarak üyelerimizi ve ürünlerini dijital platforma taşıdıktan sonra, müşterilerimizi de bu platforma çekmek için çalışmalar yapacağız. Projede İZFAŞ ile ortak hareket ediyoruz. Ege’den katılacak 30 firmayı, ortalama 100-150 kadar müşteriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu pilot bir çalışma olacak. Amacımız sistemi hem öğrenmek hem öğretmek” diye konuştu.

Fuarın desteklenmesi için bakanlıklarla iletişime geçtiklerini anlatan Zandar, yeterli boyutta destek sağlanması halinde katılımcı firmalardan ücret talep etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

“Dijital fuarcılık bir evrimleşme”

İZFAŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gökalp Soygül ise ticaret yollarının kısıtlanması nedeniyle alıcıların Türkiye’ye gelmelerinin imkansız olduğunu belirterek, “Bu durum en az 3-4 ay daha sürecek. Biz de haziranda Ege İhracatçılar Birliği ile başlayarak dijital fuarcılık dönemine girmeyi planlıyoruz” dedi. Dijital fuarcılığın kaçınılmaz, zorunluluktan doğan bir evrimleşme olduğunu ifade eden Soygül, şunları söyledi: “Fiziki fuarlar devam edecek ama sanal fuarlar da etkinliğini artıracak. Biz de hazırladığımız Dijital Fuarcılık Projesi’ni İzmir Kalkınma Ajansı’na sunduk. Bizim organizasyonlarımız eylül sonu ekim başı gibi başlayacak. Dijitalleşmeyi her fuara taşıma niyetimiz yok. Mermerde düşünmüyoruz. Turizmde hibrit fuar, moda fuarlarının etkinlik kısımlarını online’a çevirmeyi planlıyoruz. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için acil durum planı hazırladık. Online festival gibi yapabiliriz. Altyapı hazır. Satın almaya geçmek üzereyiz. Fuarcılık tecrübemizi online’a aktaracağız.”

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Güven ise, sektördeki firmaların web sayfaları ile ilgili eksiklerini gidermeye çalıştıklarını belirtirken, Halil Gündoğdu da dijital fuarın firmalara çok ciddi maliyet ve zaman kazandırdığını dile getirdi.

Selçuk Üniversitesi’nden “sanal fuar” atağı



Selçuk Üniversitesince 3 yıllık çalışma sonucu kullanıma hazır hale getirilen “sanal fuar” yazılımıyla COVID-19’un ticaret üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçilebilmesi hedefleniyor.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kısa süre önce yaptığı açıklamada, ticaret heyetlerinde yapılan tüm faaliyetlerin sanal ortama taşınacağını, sanal fuar çalışmalarına başladıklarını belirtmesi üzerine, Bakanlıkla iletişime geçen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 3 yıldır üzerinde çalıştıkları sanal fuar yazılımının kullanıma hazır olduğunu bildirdi. Sanal platformda gerçekleşecek fuarların gerçek fuarları aratmaması için tüm altyapı çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Şahin, sanal fuarda da her firmanın bir standının olacağını ve firmaların istedikleri ürünleri görsellerle tanıtabileceğini aktardı.



Gerekli tüm testlerden geçirilen, kapasitesi 2 bin firma ve on binlerce ziyaretçiyi taşıyabilen yazılım sayesinde sektörel ticaretin, sanal platformda devam edebileceğini, aynı anda on binlerce ziyaretçinin online olarak fuarda gezebileceğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:



“Normal fuar organizasyonlarında çok yüksek meblağlara kiralanan fuar alanları onda bir, yirmide bir fiyatına müşteriye sunulabilecek. Çok sayıda stant ve benzer ürünler, çok daha kısa sürede ziyaret edilebilecek. Bu açıdan bir avantaj ve imkan sağlayacağını düşünüyoruz.