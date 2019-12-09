İlk dokuz ayda çimento sektörünün ihracat geliri yüzde 46 arttı

09 Aralık 2019

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından çimento sektörü ocak-eylül dönemi verileri açıklandı. 2018 yılının ilk aylarında beklenenden sıcak geçen kış ayları sayesinde 2018 yılının ilk altı ayında satışlar öngörülenden fazla artış göstermişti. Ancak 2019 yılında mevsimselliğin getirdiği olumsuz durum ve geçen yılın son dönemindeki küçülmenin devam eden etkisiyle, çimento iç satışlarında daralma yaşandı. Bölgesel olarak iç satışlarda daralmanın en düşük olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri oldu.

Açıklanan son verilere göre Türkiye genelindeki konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 oranında artarak 146 bin 903 oldu. Çimento sektörü iç pazarındaki daralmayı değerlendiren TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, “Faizlerin düşürülmesiyle inşaat sektöründe yaşanacak olumlu gelişmelerle birlikte sektörümüzün iç satışlarının pozitife döneceğini umut ediyoruz” dedi.

Sektörün ihracatını en çok artırdığı ülke Kamerun oldu

TÜİK verilerine göre, sektörün 2019 yılının ilk dokuz ayında çimento ve klinker toplam ihracatını en çok artırdığı ülke Kamerun olurken; bu ülkeyi Fildişi Sahili ve Gine izledi. Bu dönemde çimento ihracatı yüzde 46.1 oranında artarak 8.6 milyon ton, klinker ihracatı ise yüzde 111 artarak 9 milyon ton olarak gerçekleşti. Sektörün toplam ihracat değeri bu dönem için yüzde 46 artışla 676 milyon dolara ulaştı.

Sektör için son yıllarda en önemli pazarın ABD olduğunu belirten Saka, “Özellikle burada artan inşaat faaliyetleri, ihracatımıza olumlu yansıdı. Diğer önemli pazarlarımız Gana ve İsrail” diye konuştu.