İlk kez ihracat yapanlardan ekonomiye 2,2 milyar dolarlık katkı

12 Ekim 2020

Yılbaşından bu yana euro ve doların TL karşısında yüzde 30-40 değer kazandığını belirten SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yüksel, bunun işletmelerin döviz kazanma iştahını artırdığına dikkat çekti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre bu yıl ilk kez ihracat yapanların sayısının 12 bin 244’e ulaştığını söyleyen Yüksel, söz konusu firmaların Türkiye’ye 2,2 milyar dolar kazandırdığını kaydetti.

Parsiyel taşımacılığa talep artı

Dövizdeki artışın ihracatçının TL bazında kârını yükselttiğini söyleyen Ceyhun Yüksel, “İç pazarda bu kârlılıkların olmadığını gören küçük üreticiler de ihracata yöneldi. Küçük üreticiler 500 adet, bin adet demeden dış pazarlara ürün satmaya odaklanıyor.” dedi.

Bu durumun lojistik sektörüne yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yüksel, küçük üreticilerin ihracat hacminin artmasıyla uluslararası taşımacılık yapan araçlardaki ‘parsiyel taşıma’ talebinin ciddi şekilde arttığına dikkat çekti.