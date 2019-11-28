İMİB Başkanı Dinçer’den Avustralya pazarı için çağrı

28 Kasım 2019

İki milyar dolarlık doğal taş ticaretini artırmak için 19 ülkede organizasyon düzenleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), son olarak Avustralya’ya gitti. İMİB, yılı planlandığı gibi 20 ticaret heyeti organizasyonu ile kapatırken İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Avustralya’ya gerçekleştirdikleri toplam doğal taş ihracatının yüzde 93’ünü mermer, traverten oluşturduğunu açıkladı. Doğal taş kategorisinde Avustralya’nın ikinci büyük tedarikçisinin Türkiye olduğunu söyleyen Dinçer, “Avustralya doğrudan yatırım sermayesi konusunda net ithalatçı olma konumunu sürdürmekte. Büyük potansiyeli bulunan Avustralya pazarını doğrudan hedefleyen stratejiler geliştirmek gerekir” dedi.

Türk doğal taş sektörünün hak ettiği yere gelmesi için ticaret heyet organizasyonları düzenleyen İMİB’in bu kez durağı Avusturalya’ya oldu. Kıtanın önemli şehirlerinden Melburn ve Sidney’e düzenlenen organizasyona Türkiye’nin en önemli doğal taş ve mermer üreticisi durumunda bulunan 15 firma ve 20 firma temsilcisi katılarak önemli iş birliklerine imza attı.

Türkiye’nin, Avustralya’ya toplam ihracatının 2018 yılında 687 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bunun 39 milyon dolarını doğal taşın oluşturduğunu aktaran Başkan Dinçer, kıta ülkesinin bizden en çok ithal ettiği ürün kalemlerinin ise mermer, traverten olduğunu kaydetti. Dinçer, bu ürünlerin Avustralya’ya gerçekleştirilen doğal taş ihracatının yüzde 93’ünü oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Türkiye’nin doğal taş ihracatında yüzde 40 ile en büyük payın Çin’e ait olduğunu, ikinci sırada ise ABD’nin bulunduğunu dile getiren Dinçer, Avustralya’nın doğal taş ihracatımızdaki payının yüzde 2,9 olduğunu, Avustralya’nın doğal taş ithalatında ise Türkiye’nin Çin’in ardından yüzde 16,6’lık pay ile ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

“İthalatçı Avustralya pazarı iyi değerlendirilmeli”

İki ülke arasındaki anlaşmalara ilişkin de bilgi veren Dinçer, “Türkiye ve Avustralya arasında Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması bulunmakta. Avustralya’da Türklere ait firma ve işletmelerin sayısı 2.000’nin üzerinde. Özetle, Avustralya doğrudan yatırım sermayesi konusunda net ithalatçı olma konumunu sürdürmekte. Coğrafi uzaklığın günümüzde artık bir dezavantaj olmaktan çıktığı düşünülürse, sahip olduğu büyük alım gücü ve Asya-Pasifik Bölgesindeki stratejik konumu nedeniyle büyük potansiyeli bulunan Avustralya pazarını doğrudan hedefleyen stratejiler geliştirmek gerekir. Avustralya’ya ihracat yapmayı düşünen muhtemel Türk doğal taş sektörü temsilcilerimiz, piyasaya girmeden kapsamlı pazar araştırması yapmalı. Özellikle sektörel fuarlara katılım sağlamanın tanıtım, uygun pazarlama ve satış tekniğinin belirlenmesi açısından yararlı olacağına inanıyoruz” dedi.

“İhracatçılar alternatif yollar bulmalı”

Avustralya’yı güçlü bir pazar olarak gördüklerini açıklayan Dinçer, “Türkiye ile Avustralya arasında direkt deniz ulaşımı olmadığından ihracatçılar, Avustralya’da yaygın olarak görülen acente ve distribütör kullanımı, lisans/teknoloji transferi anlaşmaları, franchise anlaşmaları, ortak yatırım, şube veya ofis açma yöntemlerinden birini tercih edebilir. Dolayısıyla Türk doğal taş sektörü temsilcileri, bir an önce bölgeye ihracata başlamalı ve mevcut ihracatlarını arttırma çalışmaları yapmalı. Biz İMİB olarak mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazarlara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sektörel ticaret heyetleriyle adım atmadığımız, gitmediğimiz ülke bırakmamayı hedefliyoruz. Amacımız Türk doğal taşını bütün dünyada kullanır hale getirmek” diye konuştu.