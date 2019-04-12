İnegöllü mobilyacılar İtalya’ya uçtu

12 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerini İtalya Milano’daki “Salone del Mobile Milano” mobilya fuarına götürdü.

Çok sayıda mobilyacının katılımı ile gerçekleştirilen organizasyon kapsamında İnegöllü mobilyacılar, 11-14 Nisan tarihleri arasında fuarı gezerek sektörün yeniliklerini inceleme fırsatı bulacaklar.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Türkiye’de mobilyanın başkenti konumunda bulunan ilçemizin mobilyacılarına yönelik olarak bir yurtdışı fuar organizasyonumuzu daha hayata geçirdik. Dünyanın en prestijli fuarlarından bir tanesi olan İtalya Milano ‘Salone del Monile Milano’ Mobilya Fuarına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Odamız öncülüğünde bir gezi programı düzenledik. İnegöllü mobilyacılarımız ile birlikte Yenişehir Havalimanı’ndan kalkan uçakla İtalya’nın Milano şehrine vardık. 14 Nisan tarihine kadar sürecek olan gezimizde Salone del Mobile Milano Mobilya Fuarı’nda yer alan dünyaca ünlü markaları ve yeni trend ürünleri inceleme fırsatı bulacağız. İlçemiz mobilyacılarımızın sektörün yenilikleri ve gelişmeleriyle buluşmalarını önemsiyoruz. Bu fuarda yalnızca yeniliklere şahit olmayı değil ticari bağlantılar kurmayı da hedefliyoruz” dedi.