İngiliz firma, alüminyum ray satın almak istiyor

Dünyanın en büyük 6.ekonomisi olan İngiltere’den bugün bir alım talebi TurkishExporter’da yayınlandı. Ambulans gibi acil durum ve acil durum dışı araçların dönüşümünü yapan hizmet sağlayıcı İngiliz firma, alüminyum döşeme rayı ithal etmek istediklerini söyledi. Türk firmaları, bu talebe cevap vermek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap oluşturarak ilgili firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilirler.

İngiltere’ye kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için dünya pazarlarına yönelik yeni bir ticari istihbarat kaynağı olan "Forie Databank," ihracatçıların ve iş dünyasının hizmetine sunuldu. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağaza şirketlerine ulaşmanızı sağlayan bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin İngiltere pazarına ihracat yapmak isteyen firmalar, tüm verilere buradan ulaşabiliyor.

Eğer üretim veya ihracat yaptığınız sektöre dair veriler bu kaynağa henüz eklenmemişse, TurkishExporter / Forie'deki müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili bilgileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 7616 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7616 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 7616 – Alüminyumdan diğer eşya. Bir üst kategorisi: GTİP: 76- Alüminyum ve alüminyumdan eşya.