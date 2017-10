İngiliz firma baskılı bayan eşarpları ürettirmek istiyor

05 Ekim 2017

İngiltere merkezli baskılı bayan eşarpları satıcısı bir firma, kendileri için özel baskılı ipekli eşarplar üretebilecek Türk firmalar aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hello

I am looking for a long term manufacturer for digitally printed scarves in 10%silk / 90% modal.

I have already successfully sampled my collection with a factory in the far east -

but I am now looking to move all my production to a new factory in Turkey.

Please let me know if this is a product you can produce.

Please have a look at my website

Looking forward to hearing from you soon

thank you

Kind regards

Didi

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371623_digitally-printed-scarves-production-request-from-united-kingdom

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.



Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact