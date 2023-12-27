İngiliz firma, dış mekan fayanslar ithal edecek

Her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanlarını TurkishExporter sayfasına yazmaya, Türkiye’nin en büyük B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ise bu ihracat fırsatlarını ilgililere ulaştırmaya devam ediyor.

Peyzaj sektöründe de çok fazla ihracat ilanı yayınlayan TurkishExporter bugün de Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4’üncü, en çok ithalat yaptığı 11’inci ülkesi konumunda yer alan İngiltere’den bir alım ilanı yayınlandı. Bu kapsamda Türkiye’den dış mekan fayansları satın alacağını belirten İngiliz firma, ilgili üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor.

İngiltere merkezli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

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