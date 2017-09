İngiliz firma fason metal parça ürettirmek istiyor

20 Eylül 2017

İngiliz bir müşteri kendileri için özel olarak galvanizli metal parçalar, vida, cıvata, somun, işlenmiş borular vb. metal ürünleri üretebilecek tecrübeli Türk firmalar aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

I am looking for suppliers who can produce components for the telecommunication and utilities sectors.

The components can be categorized as (1) pressed parts (2) fasteners and (3) fabricated from tube or sheet steel. All parts are galvanized.

Ideally I am looking for one supplier but am prepared to split the demand across a small number of companies.

Approximate yearly spend is £700,000 (UK pounds).,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370328_galvanized-metal-components-to-be-supplied-to-united-kingdom

