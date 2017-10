İngiliz firma fason metal parçalar ürettirecek

25 Ekim 2017

İngiltere’de raf çeşitleri imalatı yapan ve tüm dünyaya pazarlayan bir firma, kendileri için yarı mamul olarak kullanmak amacıyla teknik çizime dayalı olarak metal parçalar yıllık ortalama 200.000 takım üretebilecek tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

I am looking for manufacturers capable of producing bespoke metal racking / shelving.

For any interested companies I can send photographs of the parts and if they feel able to manufacture them full and complete engineering drawings can be supplied.

My company is an international manufacturing and distribution company operating in China and the UK having clients worldwide.

Annual quantities are approximately 200,000 sets p.a. though I am looking to dual source.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370544_bespoke-metal-shelving-inquiry-from-united-kingdom

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact