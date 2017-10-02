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İngiliz firma fason spor giyim ürettirmek istiyor

İngiltere’de jimnastik giyim ve spor giyim ürünleri konusunda yeni bir koleksiyon çıkarmayı planlayan bir firma, kendi tasarımları için fason üretim yapabilecek firmalar aradıklarını beyan etmiştir.

İngiliz firma fason spor giyim ürettirmek istiyor
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İngiltere’de jimnastik giyim ve spor giyim ürünleri konusunda yeni bir koleksiyon çıkarmayı planlayan bir firma, kendi tasarımları için fason üretim yapabilecek firmalar aradıklarını beyan ederek 18-19 Ekim'de İstanbul’a geleceğini belirtmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

I am looking for a specific athleisure manufacture to produce my own custom designs for a new gym wear / sports brand I am launching in the UK
I am travelling to Turkey on the 18/19th October for a few days from Staffordshire, UK
to visit the Premiere Vision Istanbul exhibition and whilst I am there would like to visit manufacturers
to hand out my designs and tech packs to get samples made.
Can you help with recomending sportswear / athleisure manufacturers?
Many thanks
Roxy

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372094_sportswear-private-label-production-request-from-united-kingdom

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact 

ingiltere spor giyim turkishexporter ihracat
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