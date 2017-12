İngiliz firma lüks erkek spor giyim ürettirecek

22 Aralık 2017

İngiliz bir firma, lüks erkek spor giyim ürünleri konusunda numuneden nihai ürün üretebilecek Türk üretici firmalar ile irtibata geçmek istediklerini belirtmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hi,

I would like to receive information on manufacturers in Turkey that can manufacture luxury sportswear apparel (preferably Mens wear)

- Track Jackets, T-Shirts and Tracksuits. High quality required only.

The manufacturer will be required to provide a full service,

from sample development to shipment of completed products.

Thank you.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/378319_mens-luxury-sportswear-import-in-united-kingdom

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact