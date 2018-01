İngiliz firma oto aksesuarları talep ediyor

18 Ocak 2018

İngiltere’de oto aksesuarları satıcısı bir firma, Türkiye’den otomobiller için tozluk, çamurluk, karlık, rüzgarlık, tavan bagajı vb. aksesuarlar ithal etmek istediğini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Car accessories mudflaps to supply from Turkey to United Kingdom

Interest in all type off car accessories mudflaps wind deflectors roof rack etc.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/381662_car-accessories-mudflaps-to-supply-from-turkey-to-united-kingdom

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact