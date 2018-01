İngiliz firma oto yedek parçaları satın alacak

03 Ocak 2018

İngiltere merkezli oto yedek parçacı bir firma, Türkiye’den turboşarj parçaları ve transmisyon ürünleri konusunda tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Car spare parts needed in UK

We are looking for lots of different car parts turbos electrics, gearboxes can you help

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377566_car-spare-parts-needed-in-uk

