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İngiliz firma oto yedek parçaları satın alacak

İngiltere merkezli oto yedek parçacı bir firma, Türkiye’den turboşarj parçaları ve transmisyon ürünleri konusunda tedarikçiler aramaktadır.

İngiliz firma oto yedek parçaları satın alacak
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İngiltere merkezli oto yedek parçacı bir firma, Türkiye’den turboşarj parçaları ve transmisyon ürünleri konusunda tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Car spare parts needed in UK

We are looking for lots of different car parts turbos electrics, gearboxes can you help

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377566_car-spare-parts-needed-in-uk

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact

turboşarj parçaları transmisyon ürünleri turkishexporter ihracat İngiltere

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