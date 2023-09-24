İngiliz firma, plastik kova alacak

Türkiye’ye her gün onlarca ihracat fırsatı gelmeye, Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter bu fırsatları sunmaya devam ediyor. Her gün yayınlanan yeni ilanları kaçırmayarak değerlendiren firmalar, dünya çapında ticaret yapıyor.

Bugün, bu fırsatlardan yalnızca biri olan alım ilanı TurkishExporter’da yayınlandı. İngiltere’den fayans ve yapı levhası uygulamaları gibi alanlarda tedarikçi bir firma, Türkiye’den plastik kova ithal etmek istediğini yazdı.

İngiltere ihracat pazar araştırması

İngiltere ihracat pazar araştırması için yeni bir kaynak olan “Forie DataBank”, Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticaret istihbaratı niteliğinde. Bu kaynak, İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve mağazalar gibi potansiyel iş ortaklarını bulmak isteyenlere yönelik bir tür ticaret bilgi havuzu olarak kullanılmaktadır.

Eğer bu kaynakta, faaliyet gösterdiğiniz sektöre dair henüz veriler bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal bir üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de isteyebilirsiniz.