İngiliz firma, seramik yapıştırıcısı ithal edecek

Türkiye, inşaat malzemeleri sektöründeki ihracatını sürekli olarak artırırken, e-ihracat platformu TurkishExporter ise Türkiye'deki üretici ve ihracatçı firmalara bu sektördeki tüm alt ürün kategorileri için ihracat potansiyellerini geliştiren fırsatları sunmaya devam ediyor. İngiltere’de temizlik ürünleri, gıda ürünleri ve ambalaj gibi sektörlerde çok geniş ürün yelpazesine sahip ithalatçı firma, Türkiye’den seramik yapıştırıcısı ithal etmek için TurkishExporter’a yazdı.

Gelişmiş bir tüketim pazarı olan İngiltere’ye ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen Türk firmalar, bu ithalatçı firmanın adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip basic/demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta gibi bilgilerine hemen ulaşabilir.

Potansiyeli yüksek inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe hazır müşteri listeleri

Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayan ve büyümeye devam eden inşaat malzemeleri sektörü ürünleri hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda çok fazla talep görüyor. Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin 2022 yılındaki inşaat malzemeleri ihracatı 33,74 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bu sektörde üretici ve ihracatçı firma iseniz saatlerce pazar araştırması yapmadan, istediğiniz ürün için dünya genelindeki 2022-2023 güncel ithalatçı verilerine TurkishExporter'ın global markası Forie'nin sunmuş olduğu DataBank hizmeti ile erişim sağlayabilirsiniz.