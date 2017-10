İngiliz firma toptan pizza kutusu ürettirmek istiyor

03 Ekim 2017

İngiltere’de mukim bir firma, 16” ebatta pencereli baskılı pizza kutuları yıllık ortalama 1.600.000 ad. almayı planladıklarını belirterek fiyat teklifleri almak istediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are looking for a comprtitive products of litho laminated 16" window patche pizza boxes.

Volume is 1,600,000 per year.

Print will be 4 or 5 colours design has yet to be finalized.

If you can produce this product please contact by email for further details.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371570_laminated-window-patched-pizza-box-needed-in-united-kingdom

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.



Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact