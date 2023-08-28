İngiliz firması, taşıma battaniyeleri üreticisi arıyor

Türkiye’nin dünyada en tanınmış ihracat platformu bilinen TurkishExporter’a her gün yüzlerce iş ve ihracat fırsatı gelir ve bu işlerin tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer.



Özellikle tekstil konusunda çok fazla ilan yayınlanan platformda bugün yayınlanan ilanlardan bir tanesi de İngiltere’den yayın girdi: 40’luk konteyner dolusu taşıma battaniyesi isteyen firma özellikle üreticilerle temas etmek istiyor.

Üretici firma arayan bu firma ile iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan sayfasından alıcıya yazabilir.

Daha önce Forie ve TurkishExporter’da hiç üyelik yapmamış firmalar ise onaylanmış basic/demo üyelik hakları ile firma bilgilerine ulaşabilirler.