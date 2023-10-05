İngiliz ithalatçı, tabela satın alacak

TurkishExporter’a her gün, İngiltere pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için yeni fırsatlar gelmeye devam ediyor. Bugün de İngiltere merkezli tabela üreticisi firma, Türkiye’den fabrikasyon tabela ithal etmek istediğini B2B platformu TurkishExporter’a yazdı. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

Reklam-tabela sektöründe hazır ihracat fırsatları

Türk üreticiler ve ihracatçılar için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie DataBank”, ihracat yapmayı kolaylaştırıyor. Her gün güncellenen bilgilere erişim sağlayan Türk üreticiler ve ihracatçılar, reklam-tabela sektöründeki ithalatçı firmaların iletişim bilgilerini içeren “Forie DataBank” ile fırsatlara erişim sağlıyorlar. İthalatçılar, toptancılar veya mağaza zincirleri gibi birçok ürün kategorisindeki potansiyel müşterilere buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer ürettiğiniz veya ihracat yaptığınız ürünlerle ilgili veriler henüz sisteme eklenmemişse, TurkishExporter/Forie platformundaki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP/HSCODE ile konşimento verilerine de kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

GTİP Kodu 9405 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 9405 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 9405- Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları: