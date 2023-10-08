İngiliz kablo firması, Türkiye’den gerilim kabloları ithal edecek

Türkiye’ye her gün onlarca ihracat fırsatı geliyor ve e-ihracat platformu TurkishExporter bu fırsatları iş dünyasına taşımaya devam ediyor. Bugün de bir alım ilanı İngiltere’den geldi.

Üç büyük sanayi sektöründe faaliyet gösteren elektrik ve fiberoptik kablo firması, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a orta gerilim kabloları ithal edeceklerini yazdı. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

Elektrik- elektronik / kablo sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Elektrik-elektronik / kablo sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Her gün yeni ülke bilgilerinin eklendiği elektrik-elektronik / kablo sektöründeki firmaların ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Birçok ürün kalemlerindeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz sisteme yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 8544 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8544 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 8544 – İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar, (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın).