İngiliz madencilik makine devi, Türk bronz döküm firması arıyor!

İngiltere merkezli madencilik makineleri alanında uzmanlaşmış bir firma, Birleşik Krallık'ta üretimini desteklemek ve tedarik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Türkiye'de bir bronz C90500 spun döküm tedarikçisi arıyor. Dünya Gazetesi okurlarına özel, bu ihracat fırsatının iletişim detaylarına ücretsiz ulaşmak için başvuru yapabilirsiniz.

Firma, taş ocağı, imalat, madencilik, geri dönüşüm ve yıkım sektörlerine hizmet sunuyor. 40 yılı aşkın deneyime sahip olan firma, satış sonrası kırıcı yedek parçaları, aşınmaları ve özelleştirilmiş kırma, eleme

ve işleme tesisleri konusunda öncü üreticilerden biri. Dünya çapında tanınan ürün bilgisi, mühendislik yeteneği ve müşteri desteğiyle firma, sektörün lideri.

Türkiye döküm sektörünün uzmanlığının sonucu

Türkiye'nin döküm sektöründeki uzmanlığı, kaliteli bronz C90500 spun döküm ürünleriyle İngiliz firma için önemli bir iş birliği fırsatı sunuyor. Büyük miktarlarda ithalat talebinde bulunan İngiliz firma, güçlü bir iş birliği kurmayı hedefliyor. İngiliz madencilik makineleri üreticisi, Türkiye'deki bronz döküm firmalarıyla iş birliği yaparak üretimini destekleyecek ve verimliliği artıracak. Türkiye'nin güçlü ve kaliteli döküm sektörü, İngiliz firma için yeni fırsatlar ve başarılar anlamına geliyor.

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