İngiliz müşteri fason plaj çantası ürettirecek

17 Ocak 2018

İngiltere’den irtibata geçen bir müşteri, kendi tasarımı olan kanvas plaj çantalarının imalatı konusunda Türkiye’den üretici firmalar aramakta olduğunu beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

High Quality Beach Bags Private Label request from United Kingdom

Dear Sir/Madam

I am a start-up business and I am looking for a bag manufacturer to make my beach bag.

The beach bag will be made out of a canvas with leather handles and strap.

I have just had my tech-pack made and I wanted more information about manufacturing with your company.

What is your minimum order quantity?

Please provide me with some information, such as sampling prices and the process.

I look forward to your response.

Kind regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/381559_high-quality-beach-bags-private-label-request-from-united-kingdom

