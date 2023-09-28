İngiltere, Çin’e alternatif Türk tedarikçi arıyor

816,29 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip olan İngiltere, 2022 verilerine göre ithalatını en çok 102,52 ile Çin’den gerçekleştiriyor. Bugün, yemek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren İngiliz firma, Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’a bıraktıkları bir ilanla, en büyük tedarikçileri Çin’e alternatif olarak PVC duş duvar paneli almak için Türk tedarikçi aradıklarını söyledi. Bu ilana teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.

Yapı ve inşaat-banyo aksesuarları sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için, yapı ve inşaat-banyo aksesuarları sektöründe yeni ticari fırsatları yakalamalarına imkan sağlayan Forie'nin yeni hizmeti "Forie DataBank" yayına başladı. "Forie DataBank", Romanya, Endonezya ve birçok diğer ülkedeki ithalatçı firmalarının iletişim bilgilerini içeren bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Yapı ve inşaat-banyo aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılar, toptancılar ve mağaza şirketleri, potansiyel iş bağlantılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili veriler "Forie DataBank" içerisinde henüz yer almıyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu bilgilere kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini talep edebilirsiniz.

Gtip Kodu 39 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 39 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu : 39 – Plastikler ve Mamulleri