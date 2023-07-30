İngiltere Firması, Tuğla ithal edecek

Genel yapı malzemeler ihracatı yapan firmalar için çok çeşitli yapı malzemeleri alım talebi yayınlayan TurkishExporter'da bu kez İngiltere'den tuğla alım ilanı yayınlandı.

İngiltere kökenli firmanın alım talebine ulaşmak isteyen ve daha önce hiç Forie'ye üyeliği yapmamış firmalar, demo kullanım hakkı kullanıp ithalatçı iletişim bilgilerine erişebiliyor.

İnşaat malzemeleri sektöründe çok sık ve değerli ihracat alım fırsatı yayınlayan Forie ve TurkishExporter ihracat platformları, bu sektörde 30'dan fazla alt başlıkta ihracat ilanlarına yer veriyor. Şayet yapı malzemeleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız şimdi kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel alıcı firmaya erişebilirsiniz.