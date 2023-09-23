İngiltere firması, yüksek miktarlarda kordon alacak

İngiltere, ABD ve Fransa'daki yerleşik lokasyonları ile dünya çapında festival ve etkinliklerde kullanılan ürünlerinde tedarik hizmeti sunan bir firma Türk üretici firmalara ulaşmak için bugün yurt dışındaki ithalatçıların tercihi olan TurkishExporter’da bir alım ilanı paylaştı. Yayınlanan alım ilanında İngiltere merkezli ithalatçının web sitesi incelendiğinde 25. yıldan fazla dünya çapında festival ve etkinliklere bileklik, kordon diğer bir adı ile boyun askılıkları, geçiş kartları, etkinlik kılavuzları vb. ürünleri tedarik ettikleri görülüyor. Özellikle kordon/boyun askılıkları için Türk üretici firmalar ile görüşmek istediğini yazan İngiltere’deki ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız basic/demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki erişebiliyorlar.