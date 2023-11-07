İngiltere ostomi iç çamaşırı tedarikçisi arıyor

Dünyada yaşanan ekonomik krizler Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkilerini etkilese de iki ülkenin ilişkileri uyumlu bir şekilde devam ediyor. Şu an Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4. Ülke konumunda yer alan Birleşik Krallık’tan Türk iç giyim üreticilerini ilgilendiren bir istek geldi.

İngiltere merkezli, yeni bir giyim hattı arayışında olan firma kolostomi, ileostomi veya ürostomi durumu olan hastalar için ostomi iç çamaşırı tedarikçisi arıyor. Satın alma duyurusunu yapan firma, ilanında talep ettiği ürünlerin özelliklerini detaylı bir şekilde belirtti. Özellikle tedarikçiyle iyi bir iletişim kurmak istediğini belirten firma, Türkiye’deki üreticilerden teklif bekliyor.

İlanda yer alan ostomi iç çamaşırlarını ithalat edecek olan firma ile iletişim için, Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik hesabı açmak gerekiyor.

Medikal ve sağlık ürünleri ithalatçıları Listesi

Medikal ve sağlık ürünleri ürünler üretimi ve ihracat yapan bir firma iseniz istediğiniz hedef ülkeden binlerce medikal ve sağlık ürünleri ithalatçısı firman yer aldığı Forie DataBank’a göz atmanızda yarar var. Hemen ihracat görüşmelerine başlayabileceğiniz bu ithalatçı adreslerinin tamam 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeriyor.