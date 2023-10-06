İngiltere, Türkiye’den adblue satın almak istiyor

Dizel araçların çevre dostu olarak çalışmasını sağlayan ve adı ve rengi itibariyle çevresel bilincin sembollerinden biri olan adblue ürünü ile ilgili bir alım ilanı bugün İngiltere’den TurkishExporter’a bırakıldı. İlanlarında aylık 20.000 litre adblue sattıklarını söyleyen İngiliz e-ticaret firması, 10 litrelik şişelerde, her kutuda 2 şişe olacak şekilde alım yapacaklarını ekledi. Bu tedarikçi firma ile iletişime geçmek isteyen Türk ihracatçılar Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Otomotiv – motor yağları sektöründe ihracat potansiyelinizi artırın

Otomotiv – motor yağları sektöründe üretici veya tedarikçi firma olarak faaliyet gösteriyorsanız, TurkishExporter'ın global markası olan Forie'nin hizmetlerinden biri olan “Forie DataBank” sayesinde uluslararası ihracatınızı güçlendirebilirsiniz. Tunus, Vietnam, İspanya ve İngiltere gibi otomotiv – motor yağları alanında faaliyet gösteren ve çok yakın zamanda yüklenecek olan yeni ülkelerdeki ithalatçı firmaların isimleri, iletişim numaraları ve adresler gibi bilgileri içeren bu bilgilere Excel formatında kolayca erişebilirsiniz.

DataBank, 2022-2023 yılına ait güncel ithalatçı firma bilgilerinin yer aldığı bu veri tabanı yeni ihracat pazarlarına kolayca ulaşmanıza ve aynı zamanda maliyet tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor.

GTİP Kodu 38 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 38 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 38 – Muhtelif kimyasal maddeler.