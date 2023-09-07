İngiltere’de Türk şirketi, pizza kutusu alacak

Dünya’da pandemi süreci başlayan e-ticaret sipariş yoğunluğu restoran ve yemek sektöründe önemli değişimlere yol açtı. Pizza, her ne kadar pandemi öncesinde de eve ve işe teslimat sıklığı ile diğer yemek türlerine göre fazla olsa da pandemi ile beraber artış daha da yoğunlaştı.



Bugün TurkishExporter’da alım ilanına çıkan İngiltere’de kurulu ve işletmecisi Türk olan İngiliz şirket, Türkiye’den pizza kutuları almak istediğini bildirdi. Bu ihracat fırsatında yer alan ithalatçı şirket adayıyla görüşmek için şimdi Forie’de bir demo açabilir ve ilgili firma ile temas kurabilirsiniz.

Kağıt ambalaj ithalatçı şirketler listesi

Türkiye’de kâğıt ambalaj üretimi yapan bir firmaya sahip veya ambalaj ürünleri ihracat uzmanı iseniz aşağıda dosyalara mutlaka bir göz atın. Daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce ambalaj kullanıcısı veya ambalaj ithalatçı şirket adresleri bu kaynakta.



Kâğıt ambalajdan, plastik ambalaj ürünlerine kadar hem sektörel hem de ülke bazında ayrışmış ambalaj ithalatçısı bu firmaların tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait.