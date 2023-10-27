İngiltere'den yüklü miktarda alım talebi: Alçıpan

TurkishExporter e-ihracat platformu, ihracata yeni başlamak isteyen firmalara güzel müşteri portföyü sunabileceği bir fırsatlar paylaşmaya devam ediyor. TurkishExporter sayesinde, firmalar dünyanın her yerinden müşterilere kolayca ulaşıyor ve yeni pazarlara giriyor.

Bugün de TurkishExporter, inşaat sektörüne yönelik yeni bir alım ilanı paylaştı. İlan, İngiltere’de çeşitli bina projeleri yapan bir firmanın Türk alçıpan üreticilerine yaptığı çağrıyı içeriyor. Firma, haftalık 2 veya 4 konteyner alçıpan almak istiyor ve en kısa sürede teklif bekliyor.

Bu ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğruda şirket bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor.