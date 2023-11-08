İngiltereli üretici, dondurma ambalajı ithal edecek

Her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanlarını TurkishExporter sayfasına yazmaya, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter ise bu ihracat fırsatlarını ilgililere ulaştırmaya devam ediyor.

Ambalaj sektöründe de çok fazla ihracat ilanı yayınlayan TurkishExporter bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4’üncü, en çok ithalat yaptığı 11’inci ülkesi konumunda yer alan İngiltere’den bir alım ilanı yayınlandı.

Yüklü miktarda plastik dondurma kabı satın alacağını yazan İngiltereli ithalatçı firma isteklerini detaylı bir şekilde belirterek Türkiye’deki ambalaj üreticilerinden fiyat teklifi bekliyor.

İngiltere merkezli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.