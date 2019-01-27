İnşaatçılar, BAU Münih’te Avrupa’nın devleriyle buluştu

27 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ihracat odaklı kalkınma hedeflerinin örnek projelerinden olan Küresel Fuar Acentesi, Bursa firmalarına dünyanın dört bir yanında yeni işbirlikleri fırsatları sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Alparslan Şenocak ve Osman Nemli ile BTSO Meclis Üyesi Suat Gençosman ve inşaat sektörü temsilcilerinin yer aldığı 30 kişilik BTSO heyeti, Almanya’da düzenlenen BAU 2019 fuarını ziyaret etti. Dizayn, planlama, inşa ve bina yönetimi konularında dünya çapında mimar, mühendis ve proje üreticilerini bir araya getiren fuarda BTSO üyeleri, sektörde son yenilikleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Fuarın her iki yılda bir düzenlediğini ve sektörün tüm profesyonellerini aynı çatı altında buluşturduğunu kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “Toplam 200 bin metrekarelik alanda ve 17 ayrı holde düzenlenen fuarda bu yıl dünyanın 45 ülkesinden 2.250 katılımcı yer aldı. Türkiye 65 firma ile Avusturya ve İtalya’nın ardından fuara en çok katılımcı gönderen ülke oldu” dedi. Fuarı ziyaret eden firmaların inşaat sektöründe dijitalleşme ve akıllı binalar konularında önemli bilgiler edindiğini belirten Şenocak, fuar süresince yeni iş bağlantılarının temellerinin atıldığını da sözlerine ekledi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli ise sektörü dünya ile entegre bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda Küresel Fuar Acentesi Projesi ile dünyanın çeşitli bölgelerindeki önemli inşaat ve yatırım fuarlarına firmaların katılımlarını sağladıklarını belirten Nemli, “BAU 2019, yapı ve inşaat sektörünün dünyadaki lider fuar organizasyonları arasında yer alıyor. Bu fuarda bulunmak sektörümüzün gelişimine verdiğimiz özel önemin bir göstergesi. İlerleyen süreçte daha çok sayıda firmamızı, farklı ülkelerdeki fuarlarla buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BTSO heyeti, fuar ziyaretinin yanı sıra Almanya’da Bavyera Ekonomik İlişkiler, Enerji ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Bakanlığın Dış İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Florian Obermayer, Türkiye Münih Ticaret Ataşesi A. Ertem Çoban, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ve Bavyera Yapı Endüstrisi Birliği Ekonomik Politika ve Halkla İlişkiler Bölümünden Ekonomist Dr. Josef Wallner ile bir araya gelen BTSO heyeti, Bavyera eyaleti ve Bursa arasında inşaat sektöründe işbirliğini artıracak projeler hakkında istişarelerde bulundu.