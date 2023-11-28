İp ihracatçılarına fırsat: Kuveyt, naylon halat alacak

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanı yazıyor. Bugün ise, Türk ihracatçılar için cazip bir pazar haline gelen Türkiye'nin Körfez'e açılan kapısı Kuveyt’ten, bir fırsat kapısı aralandı.

Bu kapsamda Kuveytli bir ithalatçı TurkishExporter’da yayınladığı ilanla, Türkiye’deki ip üreticilerinden naylon halat satın alacağını duyurdu. Kuveytli ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracatta son durum

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, yılın 10 ayında 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri kapsamında en fazla ihracat 7,7 milyar dolarla Irak'a gerçekleşti. Irak'ı, 4,4'er milyar dolarla BAE ve İsrail, 2 milyar dolarla İran, 1,8 milyar dolarla Suudi Arabistan izledi.

Aynı dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 1,3 milyar dolarlık, Suriye ve Lübnan'a 1,1'er milyar dolarlık, Yemen'e 716 milyon dolarlık, Katar'a, 591,6 milyon dolarlık, Ürdün'e 579,8 milyon dolarlık, Kuveyt'e 454,8 milyon dolarlık, Umman'a 248,1 milyon dolarlık, Bahreyn'e 122,9 milyon dolarlık, Filistin devletine ise 103,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

Böylece KKTC ve Filistin'e tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatı yapılmış oldu. Bölgedeki jeopolitik risklere ve gerilimlere karşın Türkiye'nin Filistin ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiği görüldü.