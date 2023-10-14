Irak, 600 ton HCL ithal edecek

Toplam 44,81 milyar dolar ithalat hacmine sahip olan Irak’tan gelen bir alım ilanı TurkishExporter tarafından duyuruldu. Irak’ta faaliyet gösteren ticaret şirketi ilanlarında, Türkiye’den 600 ton HCL (hidroklorik asit) ithal etmek istediğini yazdı. Bu ithalat firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Kimyasal ürünler endüstrisinde hazır ithalatçı listesi

Kimyasal ürünler endüstrisinde ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Kimyasal ürünler ithalatçısı firmaların ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Birçok ürün kalemlerindeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz sisteme yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 280610 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 280610 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 280610- Hidrojen klorür (hidroklorik asit). Bir üst kategorisi GTİP Kodu: 28- Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri.